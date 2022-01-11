Haberler - Günün İçinden

Sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Çanakkale'de, sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi M.Ş., tutuklandı. M.Ş.'nin 15 suçtan da arandığı belirtildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sahte kimlikle yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Tekirdağ Açık Cezaevi’nden firar eden M.Ş.'nin Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 3 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 15 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlenen operasyonla M.Ş.'yi sahte kimlikle yakaladı.

M.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (DHA)

FETÖ'cülere sahte kimlik hazırlayan sanığın cezası belli oldu İlginizi Çekebilir FETÖ'cülere sahte kimlik hazırlayan sanığın cezası belli oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çanakkale dolandırıcılık FETÖ Tekirdağ Terör terör örgütü