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Sakarya’da 2 ayrı operasyon

Sakarya’da polis ekiplerince Adapazarı ilçesinde 2 ayrı operasyonda 3 milyon 300 adet boş, 9 milyon adet dolu makaron ve 84 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Sakarya’da 2 ayrı operasyon

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu çerçevede Adapazarı ilçesinde 2 ayrı operasyonda 3 milyon 300 adet boş, 9 milyon adet dolu makaron ve 84 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuya ilişkin ise H.A. ve C.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

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