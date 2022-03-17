Sakarya’da ‘change oto’ operasyonu

Sakarya'ya yurt dışından getirdiği lüks otomobilleri, kaza yapan aynı markadaki otomobillerin motor ve şasi numaralarını kopyalayarak (change) satan F.Ç. yakalandı. F.Ç.'nin change yöntemiyle 5 lüks otomobil sattığı belirlendi.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından getirilen lüks otomobillerin kaza yapan veya ağır hasarlı hale gelen aynı marka araçlarla change yapıldıktan sonra vatandaşlara satıldığını belirledi.

Polisin araştırmaları sonucu Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonla F.Ç. yakalandı. Yurt dışından getirildiği ve change yapıldıktan sonra satılan araçların izine de ulaşan polis ekipleri, Sakarya ve İstanbul’da düzenlediği operasyonla 5 otomobili ele geçirdi. F.Ç.’nin emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor. DHA

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