Saksıda uyuşturucu yetiştirmiş

Nevşehir’in Avanos ilçesinde saksıda uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.Ü.’nün evinde ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 adet saksı içerisinde 3 kök hint keneviri, bitkilerin gelişiminde kullanıldığı değerlendiren 1 adet siyah renkli projektör, bitkilerin yapay rüzgarlandırılmasında kullanıldığı 1 adet fan aparatı, 60.3 gram hint keneviri tohumu, 30 gram kubar esrar maddesi, 3.3 gram tütünle karışık esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti – Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçlarından göz altına alınan A.Ü. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (İHA)

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