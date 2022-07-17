Salıncaktaki küçük Zeynep’i komşusu vurmuş

Karaman'da evinin bahçesinde salıncakta sallandığı sırada pompalı tüfekle vurulan Zeynep Gül (4), tedavisinin ardından taburcu oldu. Küçük Zeynep'i vuran şüphelinin ise komşuları Uveyiz B. (19) olduğu ortaya çıktı. Uveyiz B., kendi bahçelerine giren köpeği korkutmak için ateş açtığını belirterek, "Olayı eve gelen polislerden öğrendim, çok üzgünüm" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Karaman’da Nefise Sultan Mahallesi 265 Sokak’taki bir binanın bahçesinde dün saat 16.00’da meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Zeynep, babası Selman ile annesi Merve Gül, kameriyede yemek yediği sırada salıncakta sallanmaya başladı. Bir süre sonra duyulan silah sesi ile birlikte küçük Zeynep, yere yığıldı.

Pompalı tüfekle başı ve bacağından yaralanan küçük Zeynep, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Zeynep Gül, akşam saatlerinde taburcu oldu.

‘KÖPEĞİ BAHÇEDE GÖRDÜM’

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de evin bahçesi ile çevresinde detayı inceleme yaptı.

İnceleme sonrası silahın 2 bina sonraki apartmandan ateşlendiği belirlendi. Ekipler, silahı ateşleyen kişinin komşuları Uveyiz B. olduğunu tespit etti. Suç aleti pompalı tüfekle evinde gözaltına alınan Uveyiz B. polis merkezine götürüldü.

Uveyiz B., ilk ifadesinde, kendi bahçelerine giren köpeği korkutmak için ateş ettiğini belirterek, “Evimizin bahçesindeki tavuklarımız, bir sokak köpeği tarafından boğulup yeniliyordu. Olay anında yine aynı köpeği bahçemizde gördüm. Köpeği korkutmak için tüfek ile ateş ettim. Köpek kaçtıktan sonra eve girdim. Çocuğun yaralandığından haberim yoktu. Olayı eve gelen polislerden öğrendim, çok üzgünüm” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir 4 yaşındaki çocuk, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı