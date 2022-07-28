Samsun’da drift atanlara çifte ceza

Samsun’da bir düğün konvoyunda drift atarak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 22 bin 120 TL ceza kesildi. Sürücülerin kullandığı araçlar da 60 gün trafikten men edildi.

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Bir düğünde gelin alma merasimi sonrasında drift görüntüleri cep telefonları kameralarına yansıdı.

İki sürücü araçlarıyla düğün konvoyunun önüne geçerek drift attı. Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma neticesinde yakalanan araç sürücülerine cezai işlem uygulanıp, adli yönden tahkikat başlatıldı.

Konuyla ilgili Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

*25 Temmuz günü akşam saatlerinde İlkadım ilçemize bağlı Kışla Mahallesi Gebi Caddesi üzerindeki kavşak içerisinde, drift atarak trafiği tehlikeye düşüren iki aracın sürücüsü, ekiplerimiz tarafından yürütülen araştırma neticesinde tespit edilerek yakalanmış, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve diğer sürücülerin hayatını riske atmaktan, gerekli cezai işlem uygulanmış olup, adli yönden tahkikat devam etmektedir.

*Ayrıca; S. A.’ya 9 bin 125 TL drift atmaktan idari para cezası uygulanarak, 60 gün ehliyetine el konuldu ve 60 gün süresince aracı trafikten men edildi.

*Sürücüsü K.T’ye 12 bin 995 TL drift atmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulanarak, 60 gün süresince aracı trafikten men edildi.

*Trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek diğer sürücü ve yayaların hayatını riske atan, benzeri olaylara bundan sonra da asla müsamaha gösterilmeyecek olup, gerekli cezai işlem tatbik edilecek ve adli süreç tavizsiz yürütülecektir. (İHA)

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