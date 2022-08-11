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Samsun’da minibüs TIR’la çarpıştı: 1 kişi yaşamını yitirdi 

Samsun'da minibüs ile TIR'ın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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Samsun’da minibüs TIR’la çarpıştı: 1 kişi yaşamını yitirdi 

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 35. kilometresi Kavak Tepesi mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kadircan Atar yönetimindeki minibüs, aynı istikamete seyir eden Mustafa Coşkun idaresindeki çekici ve dorse TIR’a arkadan çarptı.

Kazada, minibüste bulunan Gülümser Yılmaz ağır yaralandı. Ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülümser Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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