Abone Ol

Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi her iki bacağından vurularak yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi fuar alanındaki bir barın önünde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.Y. her iki bacağından da vurularak yaralandı.

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen A.B. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından olay yerinde tabancayla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Sokakta yürürken silahlı saldırıda başından vuruldu İlginizi Çekebilir Sokakta yürürken silahlı saldırıda başından vuruldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Polis saldırı Samsun silahlı saldırı