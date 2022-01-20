Şanlıurfa’da terör operasyonu: 5 gözaltı
Şanlıurfa'da, terör örgütleri PKK/YPG ve IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG ile IŞİD’e yönelik kent merkezi ile Suruç ve Akçakale ilçelerinde operasyon düzenledi.
Yapılan baskınlarda, 2’si IŞİD ve 3’ü PKK/YPG terör örgütü mensubu olan 5 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA