Şanlıurfa’da terör operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da, terör örgütleri PKK/YPG ve IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG ile IŞİD’e yönelik kent merkezi ile Suruç ve Akçakale ilçelerinde operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda, 2’si IŞİD ve 3’ü PKK/YPG terör örgütü mensubu olan 5 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA

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