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Şanlıurfa’daki ‘torbacı’ operasyonunda 11 tutuklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 11'i tutuklandı.

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Şanlıurfa’daki ‘torbacı’ operasyonunda 11 tutuklama

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli miktarlarda satışa hazır uyuşturucu, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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Emniyet operasyon Şanlıurfa uyuşturucu