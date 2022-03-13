Sarıgül, Diyarbakır’da konuştu

Diyarbakır'da konuşan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bir Kürt yurttaşımız Kürt gibi yaşamak istiyorsa bunun kime ne zararı var? Bir Alevi yurttaşımız, Alevi gibi yaşamak istiyorsa bunun kime ne zararı var? Bir Süryani yurttaşımız, Süryani gibi yaşamak istiyorsa bunun kime ne zararı var? Bırakın herkes kendi kimliğini serbestçe ifade etsin, bırakın herkes kendi inanç, kültür ve geleneklerine uygun yaşasın. Bırakın herkes düşüncesini özgürce dile getirsin" açıklamasında bulundu.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Diyarbakır'da bölge toplantısı yaptı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“PUTİN VE BİDEN YÜZÜNDEN SİVİLLER, ÇOCUKLAR ÖLÜYOR”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline değinen ve ABD Başkanı Joe Biden’ı eleştiren Sarıgül, “Biden, Ukrayna’nın yok olması pahasına da olsa Rusya’yı çökertmek istiyor. Putin ve Biden yüzünden masum siviller, çocuklar ölüyor. Bir ülke mahvoluyor” ifadelerini kullandı.

“BIRAKIN HERKES DÜŞÜNCESİNİ ÖZGÜRCE DİLE GETİRSİN”

“Bir Kürt yurttaşımız Kürt gibi yaşamak istiyorsa bunun kime ne zararı var?” diye soran Sarıgül, “Bir Alevi yurttaşımız, Alevi gibi yaşamak istiyorsa bunun kime ne zararı var? Bir Süryani yurttaşımız, Süryani gibi yaşamak istiyorsa bunun kime ne zararı var?

Bırakın herkes kendi kimliğini serbestçe ifade etsin, bırakın herkes kendi inanç, kültür ve geleneklerine uygun yaşasın. Bırakın herkes düşüncesini özgürce dile getirsin” şeklinde konuştu.

“İŞSİZLERLE, ÇARESİZLERLE, YOKSULLARLA İTTİFAK YAPACAĞIZ”

Kendilerine, “Kimlerla ittifak yapacaksınız?” diye sorulduğunu belirten Sarıgül, “Biz işsizlerle, evsizlerle, çaresizlerle, kimsesizlerle, yoksullarla ittifak yapacağız. Biz, emeklilerle, emekçilerle, esnaflarla, EYT'lilerle, kadro bekleyenlerle, 3600 ek gösterge isteyenlerle, atanamayanlarla ittifak yapacağız. Bizim ittifakımızda sen-ben kavgası olmayacak. Biz pazarlık yapmak için değil çarşıyı pazarı rahatlatmak için ittifak yapacağız” açıklamasında bulundu.

“AKP’DEN ARTIK HAYIR GELMEZ, ÇÜRÜK TAHTA MIH TUTMAZ”

İktidara yüklenen Sarıgül, “AK Parti’nin enerjisi azaldı, şevki kalmadı, gazı kaçmış gazoza benzedi. AK Parti’den artık hayır gelmez. Çürük tahta mıh tutmaz. AK Parti, artık Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemez. Çözebilselerdi 20 yıldır çözerlerdi. Bu kadrolar artık Türkiye'yi yönetemez. Türkiye, bu kadrolardan kurtulursa sorunlarından da kurtulur. Türkiye AK Partiden ibaret değildir. Yapamayan gider, yapacak olan gelir” dedi.