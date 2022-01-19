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Sarıyer’de korku dolu anlar

İstanbul Sarıyer'de 2 katı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın çevre sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı.

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Sarıyer’de korku dolu anlar

Yangın, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Çiçek Çıkmazı Sokak’ta saat 21.00 sıralarında 2 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı.

Çevre sakinlerinde korkuya neden olan yangına çok başta İstinye itfaiyesi olmak üzere, Sarıyer, Seyrantepe ve Beşiktaş’tan ekipler müdahale etti. Alevler, çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

“YANGIN ÇATIDA BAŞLADI”

Çevre sakini Behlül Koca, “Nereden başladığını tam bilmiyoruz. Yan taraftaki binadan mı sıçradı, yoksa elektrik kontağından mı çıktı anlayamadık. Binada 4 daire var, ama yangın çatıda başladı. Evlerde herhangi bir sorun yok” dedi.

Yangın sırasında herhangi bir yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor. DHA

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