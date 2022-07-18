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Sarıyer’de sahilde ceset bulundu

İstanbul Sarıyer Kısırkaya Sahili'nde ceset bulundu. Yapılan incelemede isminin İlhami Genç olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Sarıyer’de sahilde ceset bulundu

Kısırkaya Sahili’nde dün saat 13.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler durumu 112 acil hattına bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede isminin İlhami Genç olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibi cesedin bulunduğu yerde inceleme yaptı.

İtfaiye ekipleri halatlara bağladıkları cenazeyi çekerek çıkardı. İlhami Gençin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

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