Sarıyer’deki kadın cinayetinde karar çıktı

İstanbul Sarıyer'de evinde tartıştığı Fatma Keke'yi darp ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Özer Ağaoğlu, 3 farklı suçtan müebbet ile 9,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Sarıyer’de 26 Temmuz 2021’de evinde tartıştığı Fatma Keke’yi (53) zorla alıkoyduğu ve darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık Özer Ağaoğlu’nun (47) yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Özer Ağaoğlu ve müşteki Sadi Günay Keke hazır bulundu. Duruşmaya tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, önceki mütalaasına ek olarak sanık Ağaoğlu'nun ‘yağma ve hırsızlık' suçlarından da cezalandırılmasını talep etti.

“BU EŞYALARI HIRSIZLIK AMACIYLA ALMADIM''

Duruşmada esasa ilişkin savunmasını yapan sanık Özer Ağaoğlu, şunları söyledi;

*Ben zaten olay sonrasında kendimi ihbar ettim. Hırsızlık yapsam neden kendimi ihbar edeyim? Olayın etkisiyle eşyalarımı topladım. Fatma Keke’ye ait eşyaları aldım ancak ne amaçla aldığımı bilmiyorum. Olayın şokundaydım.

*Cüzdanı aldığım için maktule ait kredi kartı ve kimlik kartı çıkmış olabilir. Bu eşyaları da hırsızlık amacıyla almadım. Her şey sehpanın üzerindeydi. Kendi çantamı hazırladığımda onları da olayın şokuyla içine koymuşum. Hırsızlık amacım yoktu. Bu olay nedeniyle çok pişman ve üzgünüm.

*Ben bilerek ve isteyerek cinayet işlemedim. Eğer o evde bir kamera olsaydı benim hakkımda her şey ortaya çıkacaktı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Müşteki Sadi Günay Keke ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Ağaoğlu pişman olduğunu ve mahkemenin vereceği karara razı olduğunu söyledi.

MÜEBBET İLE 9,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Özer Ağaoğlu'nu ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığı ayrıca ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl hapis ve ‘kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle hırsızlık' suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Ağaoğlu'nu toplamda müebbet hapis ile 9,5 yıl hapis cezası çarptıran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özer Ağaoğlu’nun ‘kasten öldürme’ ve ‘cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet hapis ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İHA

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