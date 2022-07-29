Sarıyer’deki kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Sarıyer’de iki grup arasında çıkan tartışmada olay yerinden uzaklaşan şüpheliler çok geçmeden motosikletiyle gelip karşı gruba kurşun yağdırmıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda şüphelilerden birinin de polise teslim olduğu öğrenildi.

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Sarıyer Bahçeköy'de gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre karşı karşıya gelen 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden sözlü tartışma çıkmış, daha sonra olay yerinden ayrılan grup kısa süre sonra motosikletlerine binerek tartıştıkları kişilerin yanına motosikletleriyle gelmişti.

Şüpheliler bellerinden çıkardıkları silahlarıyla karşı gruba ateş etmiş, silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, şüphelilerden biri polise teslim oldu

Kurşunların kafasına isabet eden Enes Ay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, yanındaki arkadaşı ise kolundan yaralandı.

Yaşanan kavga sonrası bir şüpheli polise teslim olurken, polis ekipleri kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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