Sarp Sınır Kapısı’nda 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi
Artvin'deki Sarp Sınır Kapısında şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilde, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi.
Artvin’deki Sarp Sınır Kapısında şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilde, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi.
Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Gürcistan vatandaşı G.K.’nin kullandığı otomobilden şüphelenen Sarp Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracı risk kriterleri kapsamında x-Ray tarama cihazına yönlendirdi.
Kapsamlı incelemenin ardından arama hangarına çekilen aracın kapı döşemeleri, koltuk kısmı, bagaj ve stepne boşluğuna kutular içinde gizlenen toplam 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi. Sürücü G.K. hakkında adli işlem başlatıldı.