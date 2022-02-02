Savcılıktan ‘Şevval Abanoz’ açıklaması

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kullanılmayan eski bir hastane binasından düşerek hayatını kaybeden Şevval Abanoz’un şüpheli ölümü hakkında inceleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Abanoz'un kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan gelen raporla belirlenecek. Ayrıca olay saati ve öncesinde güzergahtaki güvenlik kameralarının da detaylı bir şekilde incelendiği aktarıldı.

Başsavcılıktan olayın takibi yönündeki açıklamada şöyle denildi:

– Şevval Abanoz'un 28 Ocak 2021 günü saat 22.30 sıralarında kullanılmayan eski bir binanın beşinci kat penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılarak olayın sıcaklığının devam ettiği saatlerde olay yerinde gerekli keşif ve ölü muayene işlemleri icra edilmiştir.

– Kesin ölüm sebebinin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenazenin ölüm sebebinin tespitine ilişkin rapor süreci soruşturma kapsamında takip edilirken; olay saati ve öncesindeki olay yeri ve gidiş güzergahındaki kamera görüntüleri, ölenin telefon görüşme ve mesajlaşmaları, telefon sinyal bilgilerinin de ayrıntılı olarak incelendiği, ifade alma süreçlerinin devam ettiği soruşturmada, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü bildirilmiştir.

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