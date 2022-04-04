Savcıyı makam odasında darp etmişti: 13 yıl 7 aya kadar hapis istendi

İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı O.S., zabıt katibi İ.B. ile güvenlik görevlisi A.P.'yi makam odasında darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan G.Y. hakkında, 4 suçtan toplamda 13 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı O.S.'nin bir dosyanın tarafı olan G.Y. (44) tarafından adliyedeki makam odasında saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

SAVCININ ODASINA GİRİP, HAKARETLER ETMİŞ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, savcı O.S.'nin, şüpheli G.Y.'nin müştekisi olduğu soruşturmayı yürüttüğü ve 4 Mart 2022 tarihinde şüphelinin Anadolu Adliyesi'ne geldiği aktarıldı. İddianamede, şüpheli G.Y.'nin savcı O.S.'nin odasında savcıya hitaben hakaret ettiği belirtildi.

UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE TEKME VE YUMRUK

İddianamede, şüpheli G.Y.'nin müşteki savcı O.S.'ye ses yükseltmesi ve masasına doğru yaklaşması üzerine güvenlik görevlisi A.P.'nin masaya yaklaşan şüpheliyi uzaklaştırmaya çalıştığı, bu sırada şüphelinin güvenlik görevlisine tekme ve yumruk attığı ifade edildi. Şüpheli ile güvenlik görevlisi A.P. arasında arbede çıktığının aktarıldığı iddianemede, şüphelinin savcı O.S.'yi ittirdiği, çenesine vurduğu ve yaka kısmından tuttuğu anlatıldı.

‘TEHDİTLER SAVURDU’

Zabıt katibi İ.B.'nin şüpheliyi ayırmaya çalıştığı, şüphelinin ise İ.B.'ye eli ve koluyla saldırdığı kaydedildi. İddianamede, şüphelinin müştekilere hitaben tehdit içerikli sözler söyleyerek, “göstereceğim hepinize” dediği aktarıldı.

İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapora göre, müştekilerin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandıkları belirtildi.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede G.Y.'nin “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama”, “kamu görevlisine karşı görevi yaptırmamak için direnme”, “zincirleme şekilde tehdit”, “kamu görevlisine zincirleme şekilde alenen hakaret” suçlarından toplamda 3 yıl 1 ay 15 günden 13 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildi.

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