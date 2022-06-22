Scooter kazasında ölen Ezgi ‘asli kusurlu’ bulundu! Sürücünün 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Gaziantep'te scooter kullanan Ezgi Alya Yiğit’in ölümüne, arkadaşı Şimal Toprak’ın ise yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü Osman Sarı hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

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Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan günü akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Osman Sarı (17) idaresindeki araç, dershaneden çıktıktan sonra scooterları ile yol kenarında seyir halinde olan Ezgi Alya Yiğit (17) ile Şimal Toprak’a (17) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek bir süre savrulan genç kızlar ağır yaralandı. Feci kazada ağır yaralanan Ezgi Alya Yiğit ile Şimal Toprak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Ezgi Alya Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Şimal Toprak ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ezgi Alya Yiğit'in hayatını kaybettiği, Şimal Toprak'ın ise yaralandığı kazayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma tamamlandı. Sanık Osman Sarı hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, sanık Sarı'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle verilecek cezada 3’te 1 oranında indirim yapılması gerektiği belirtildi.

SANIK ‘TALİ’, MAKTUL ‘ASLİ’ KUSURLU

İddianamede paylaşılan kaza tespit tutanağında, sürücünün kavşaklara yaklaşırken ve yaya geçidine gelirken hızını yavaşlatmadığı için ‘tali kusurlu’ olduğu, scooter sürücüsünün ise ‘trafik ışıklı işaret cihazı ve levhası bulunmayan kavşaklardan bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek’ kuralını ihlal ettiğinden dolayı ‘asli’ kusurlu olduğu vurgulandı. Karayolları Trafik Kanunu’na vurgu yapan bilirkişi raporuna göre ise otomobil sürücüsünün kazada ‘ihlal ve ihmali’ olduğu, scooter sürücüsünün ise ‘ağır ihmal ve ihlali’ olduğu paylaşıldı. (DHA)

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