Sedanur’un annesi konuştu: ‘Merak etmeyin kızınız bana emanet’ demişti…

Maltepe’de 24 yaşındaki Sedanur Şen’in bir rezidansta ölü bulunmasına ilişkin “taksirle ölüme neden olma” suçundan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Serdar Yazıcı, genç kızla olaydan bir hafta önce tanıştıklarını ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğünü bilmediğini öne sürdü.

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İstanbul Maltepe'de, 9 Eylül 2021'de 24 yaşındaki Sedanur Şen'in bir rezidansta ölü bulunmasına ilişkin “bilinçli taksirle ölüme neden olma” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Serdar Yazıcı hakim karşısına çıktı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Yazıcı cezaevinden getirilirken, Sedanur Şen'in annesi Sevinç Şen ve babası İbrahim Şen ile taraf avukatları da salonda hazır, bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da duruşmaya katıldı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜNÜ BİLMEDİĞİNİ SAVUNDU

Çantasından çıkan uyuşturucudan haberinin olmadığını söyleyen Serdar Yazıcı, Sedanur Şen ile 1 haftadır konuştuklarını ve uyuşturucu tedavisi gördüğünü bilmediğini anlatarak, “Benim yanımdayken herhangi bir ilaç kullanmıyordu. Maktulle Beşiktaş'ta bir kafede tanışmıştık. Yaklaşık 1 hafta telefonla görüştük. Olay günü görüştük, başımıza bu olay geldi” dedi.

TEKRAR OTELE GİTTİKLERİNİ ANLATTI

Sedanur Şen'i hastaneye götürdüğünü, annesinin de hastanenin önünde olduğunu, daha sonra annesini eve bıraktıklarını anlatan sanık, “Benimle geleceğini sanıyordum. Bir arkadaşını görmesi gerektiğini söyledi. Benim yanımdan ayrıldı. Arkadaşının evine bıraktım. Başka arkadaşlarımın yanına gittim. Maktul bana mesaj atarak onu almamı istedi. Ben de bıraktığım yere gidip aldım. Benim niyetim otele gidip yatıp uyumaktı, çünkü parasını vermiştim. O da bana ‘ben de seninle geleyim' dedi” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu satın aldıklarını ve otelde birlikte içtiklerini anlatan sanık, “Kalktığımda maktul anlattığım şekilde idi. Otel görevlilerine haber verdim” diyerek uyuşturucu ve düzeneklerin tamamının kendisine ait olmadığını öne sürdü.

‘MERAK ETMEYİN KIZINIZ BANA EMANET' DEDİ

Kızının uyuşturucu nedeniyle tedavi gördüğünü ve karnına çip takıldığını anlatan anne Sevinç Şen, “Dışarı çıkmak için izin istedi. ‘Olur ama iğne saatini geçirme' dedim. Akşam 20.00 gibi evden ayrıldı. 23.00 sularında kızımla buluştuk. Kızımın iğnesi yapıldı. Kızım bana arkadaşıyla görüşmek istediğini söyleyerek çok ısrar etti. Sonra sanığın arabasına bindi. ‘Anne gel seni de eve bırakalım' dedi. Ben de sanığın arabasına bindim. Sanık bana ‘merak etmeyin kızınız bana emanet' dedi. O gece bana mesaj attı, sabah eve geleceğini söyledi. Sabah 07.00'de ilaç alması gerekiyordu. Kızımı aradım açmadı. Sonra da polisler beni aradı. ” diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

SEDANUR'UN UYANMADIĞINI SÖYLEMİŞ

Otelde temizlik işlerinden sorumlu olduğunu söyleyen tanık T.Y. ise, uzun süre kapıyı çaldığını, sanığın Sedanur Şen'in uyanmadığını söylediğini, güvenliklere ve sağlık ekiplerine haber verdiğini anlatttı. Sanık söz alarak, “Ben ne için tutuklu kaldığımı anlamış değilim. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Serdar Yazıcı'nın uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından kaydının olduğu, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen kan numunesi üzerinde yapılan incelemede sanığın kanında metanfetamin ve amfetamin maddelerinin tespit edildiği, otopsi raporuna göre Sedanur Şen ölüm sebebinin uyuşturucu ve uyarıcı madde sonucu meydana geldiği belirtildi.

İddianamede, Serdar Yazıcı'nın Sedanur Şen'e uyuşturucu madde kullandırarak, bilinçli taksirle hareket edip ölümüne sebep olduğu konusunda yeterli şüphe oluştuğunu belirtilerek, Yazıcı'nın “taksirle ölüme neden olma”, suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan da 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istendi.

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