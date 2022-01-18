Seher Aslan cinayetinin sanıkları ‘cinsel istismar’dan da yargılanacak

Mersin'de bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'u (34) gece boyunca dövüp, tabancayla vurarak öldüren, çocuklarının da ellerini plastik kelepçeyle bağlayan firari katil zanlısı Seyfetullah Söylemez'e (41) yardım eden Barış Şimşek (31) ile Cevdet Dinar (20) 'nitelikli cinsel istismar' suçundan da yargılanacak.

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Olay, geçen yıl 2 Ekim’de merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi’nde meydana geldi. Besicilik yapan Seyfetullah Söylemez, yanındaki arkadaşları Barış Şimşek ve Cevdet Dinar ile saat 02.00 sıralarında bir süredir nikahsız yaşadığı Seher Aslan Özkurt’un evinin önüne geldi. Dinar, otomobilde beklerken, Söylemez ve arkadaşı Şimşek ise yanında getirdiği demir kesme makası ile binanın kapısını açtı.

Söylemez ve Şimşek, çatıya çıkarak, halatla 10’uncu katta oturan Özkurt’un dairesine girdi. Söylemez ile arkadaşı, evde bulunan Seher Aslan Özkurt ile ilk eşinden olan 2 çocuğunun ellerini plastik kelepçe ile bağladı. Ardından da Özkurt’u dövmeye başladı.

Seyfetullah Söylemez’in bir anlık dalgınlığından yararlanan Özkurt, dama çıkıp komşularından yardım istedi. Ancak peşinden gelen Söylemez, kadını saçından tutup sürükleyerek getirdiği merdiven boşluğunda başına tabancayla ateş etti. Seher Aslan Özkurt olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheliler ise kaçtı.

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis, Barış Şimşek ve Cevdet Dinar’ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Firari cinayet şüphelisi Seyfetullah Söylemez’i yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında, ‘Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma’ gibi suçlardan hazırlanan iddianame, Mersin Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, yapılan olay yeri incelemesinde, Söylemez’in yanında getirdiği demir kesme makası ile binanın giriş kapısını kırarak içeri girip dama çıktığı, damdan 10’uncu kattaki dairenin balkonuna halat sarkıttığı ve açık olan balkon kapısından Özkurt’un evine girdiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Davanın görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Barış Şimşek ve Cevdet Dinar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Özkurt’un ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

İDDİANAMEYE CİNSEL İSTİSMAR SUÇU DA EKLENDİ

Mahkeme ‘Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma’ gibi suçlardan hazırlanan iddianameye ‘Nitelikli cinsel istismar’ suçunu da ekledi.

SANIKLAR SUÇU KABUL ETMEDİ

Duruşmada dinlenen sanık Cevdet Dinar, “Benim cinsel istismar olayından haberim yok, eve bile girmedim. Evde ne yaşandı bilmiyorum” dedi.

Firari sanık Seyfetullah Söylemez’le gece 02.00’de Seher Aslan Özkurt’un evine giren diğer tutuklu sanık Barış Şimşek de cinsel istismar iddiasını reddetti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. DHA