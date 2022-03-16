Semira Arslan cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

Hatay'da 5 yıl önce kaybolan ve 2019 yılında su kuyusunda cansız bedeni bulunan Semira Arslan'ın (17) ölümüyle ilgili gözaltına alınan ve birlikte yaşadığı iddia edilen İbrahim D. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İbrahim D.'nin 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' tutuklandığı belirtildi.

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Altınözü ilçesinde 2017 yılında kaybolan ve 2019’da su kuyusunda cesedi bulunan Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla önceki gün gözaltına alınan 6 kişiden biri olan İbrahim D. jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Semira Arslan ile birlikte yaşadığı iddia edilen İbrahim D.’nin ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Gözaltındaki genç kızın akrabası olan 5 kişinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TUTUKLANDI

İbrahim D. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İbrahim D.’nin ‘çocuğun cinsel istismarı suçundan’ tutuklandığı belirtildi. DHA



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