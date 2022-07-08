Sepetli motosiklet kazası: 4 yaşındaki çocuk öldü

Gaziantep'te, sepetli motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu motosiklette bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kazada küçük çocuğun babası ve kardeşi ise ağır yaralandı.

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Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada yabancı uyruklu Kemil El Abdullah (26) idaresindeki sepetli motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Üzerinde sürücü baba ve iki çocuğunun bulunduğu sepetli motosiklet, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kemil El Abdullah ile çocukları Mohamed El Abdullah (4) ve Hussein El Abdullah’ı (2) hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki Mohamed El Abdullah, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kemil El Abdullah’ın durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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