Sevgili çift Badem’i severek çaldı

İstanbul Kağıthane’de sevgili iki genç, sahibi tarafından işyerinin önüne bırakılan 3 bin dolar değerindeki Badem isimli Shiwawa cinsi köpeği severek çaldı. İlginç olay kameralara yansırken, sahibinin şikayeti üzerine çift, polis tarafından yakalandı. Köpek ise sahibine teslim edildi.

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Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yatak satın almak için cadde üzerindeki bir işyerinin önüne gelen Nevzat K., yaklaşık 7 yıldır sahibi olduğu 3 bin dolar değerindeki Badem isimli Shiwawa cinsi köpeğini dükkanın önüne bıraktı.

Bir süre sonra kapalı kasa bir minibüsten inen sevgili çift, yürüyerek işyerinin önüne geldi. Buradaki köpeği gören genç kız, köpeği kucağına alarak sevmeye başladı. Sonrasında genç kız etrafı kontrol ederken sevgilisi köpekle araca binip uzaklaştı.

POLİS KÖPEK HIRSIZLARINI YAKALADI

Olayın ardından işyerinden çıkan Nevzat K. köpeğine seslenerek aramasına rağmen bulamadı. İşyerinin güvenlik kamera görüntülerine bakan Nevzat K., köpeğinin iki genç tarafından çalındığını gördü.

Bunun üzerine Nevzat K., polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkarak önce gençlerin bindiği minibüsün plakasını tespit etti.

KÖPEK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Plakayı sorgulayan Kağıthane polisi, şahısların Yahya Kemal Mahallesi'nde bir sokaktaki binada yaşadıklarını belirledi. Bunun üzerine eve giden ekipler, Furkan Ü. ile sevgilisi Sena Gözde K.'yı yakaladı. Çaldıkları köpeğe de el koyan polis ekipleri, sevgili çifti gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınarak “hayvan hırsızlığı” suçundan adli işlemleri yapılan çift, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Köpek ise sahibi Nevzat K.'ya teslim edildi.