Sevgilisini göğsünden, kardeşini bacağından bıçakladı

İzmir'de birlikte yaşadığı Bengü B.'yle tartışan Sergen Ö. önce kadını sonra da evde bulunan kardeşini bıçakladı.

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Olay, 01.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. 27 yaşındaki Sergen Ö., tartıştığı Bengü B.’yi göğsünden bıçakladı. Daha sonra Sergen Ö. evde bulunan ve Bengü B.'nin kardeşi olduğu ileri sürülen Gizem Nur T.'yi de bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan 21 yaşındaki Bengü B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, 19 yaşındaki Gizem Nur T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan Sergen Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı.