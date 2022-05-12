Sevgilisini öldüren Ayşe’ye 15 yıl 10 ay hapis

İstanbul Kağıthane'de 16 Ağustos 2019'da sevgilisi Cengiz Kılıç'ı öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen evli 3 çocuk annesi Ayşe Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Ayşe Gül'ü "Haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe Gül Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla getirilirken, taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Ayşe Gül’ün son savunmasında pişman olduğunu söyleyerek “Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti” dediği öğrenildi.

MAKTÜLÜN BIÇAKLA GELMESİ CEZADA İNDİRİME NEDEN OLDU

Mahkeme heyeti, adli tıp raporuna göre Cengiz Kılıç’ın vücudunda 5 adet mermi yarasından 4’ünün öldürücü nitelikte olduğu ve yakın ateş mesafesinde yapıldığı gözetilerek sanık Ayşe Gül’ü “Kasten öldürme” suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Cengiz Kılıç’ın sanığın evine elinde bıçakla geldiği, tartışmanın hangi nedenle meydana geldiği konusunda bir tanık beyanı ya da delil bulunmadığından sanık lehine tahrik indirimi yapılarak ceza 18 yıl hapse indirildi.

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alınarak takdiri indirim yapan heyet, sanık Ayşe Gül’ün cezasını 15 yıl hapis cezasına indirdi.

Heyet, “Ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan ise sanığa 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

İLİŞKİ İÇİN ZORLAYIP TECAVÜZ ETTİ İDDİASI

İddianamede, olayın yaşandığı adresin Ayşe Gül ile resmi nikahlı eşinin ikameti olduğu, Cengiz Kılıç’ın sanığın evinin merdivenlerde ölü bulunduğu ve sol tarafında bir adet bıçak olduğu kaydediliyordu. Sanığın maktulü evinde bulunan silahla vurduğu ve ardından silah ile birlikte kolluk kuvvetlerine teslim olduğu anlatılıyordu.

Ayşe Gül, ifadesinde Cengiz Kılıç’ın ilişki yaşamak için baskı kurduğunu, tecavüz ettiğini öne sürmüştü. Birlikte olan fotoğrafların hepsinin rızası olmadan uyuşturucu etkisinde çektirdiğini iddia etmişti. Ancak iddianamede ise görüntülerin tek güne ait olmadığı, bir ilişki içerisinde karşılıklı iki tarafın rızası ile çekilebilecek görüntüler olduğu ve Ayşe Gül ile Cengiz Kılıç arasında gönül ilişkisinin olduğu anlatılıyordu.

BABALIK DAVASI AÇTI

İddianamede, görüntülerin tek bir günde çekilmediği, maktulün sanığı tehdit ettiğine dair delil bulunmadığı, Cengiz Kılıç’ın Anadolu Aile Mahkemesi’nde sanığın çocuğuna ilişkin babalık davası açtığı da kaydediliyordu. Sanık Ayşe Gül’ün “Kasten öldürme” ve “Ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Duruşma savcısı ise geçen celse verdiği mütalaasında, sanık hakkında “Haksız tahrik altında kasten adam öldürme” ve “Ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından toplam 13 yıldan 21 yıla kadar hapsini talep etmişti. (DHA)

İlginizi Çekebilir Sevgilisini öldüren kadına 'haksız tahrik' indirimi talebi