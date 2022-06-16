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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından tutuşan otomobil yandı. Alevler, itfaiye ekibince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yayınlanma: 12:33 - 16 Haziran 2022 Güncellenme:
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Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy kara yolu üzerinde, Özgür Korkmaz’ın kullandığı 59 EE 404 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Korkmaz, yol kenarına çekip, indikten sonra otomobil alev aldı.

Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Aracı kullanılamaz hale gelen Korkmaz, yolda giderken aniden motor kısmından dumanlar çıktığını ve sonra alev aldığını söyledi. (DHA)

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Çorlu otomobil Tekirdağ