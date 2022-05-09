Seyyar dönerci kardeşler, iş yerinin karşısına tezgah açan kişi tarafından vuruldu

Adana'da dönerci Mesut Sarıçakır (49) ile ağabeyi Sinan Sarıçakır (51), iş yerinin önüne seyyar döner tezgahı açan Yakup Yakan (32) tarafından çıkan tartışmada tabancayla vuruldu. Kendisi de kolundan bıçaklanan Yakan, gözaltına alındı.

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Olay, 5 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesinde meydana geldi. Döner ustası Yakup Yakan, bir süre önce Mustafa Kemal Paşa Bulvarında seyyar tezgahıyla satış yapmaya başladı. Yakanın tezgahının karşısındaki iş yerinde dönercilik yapan Mesut Sarıçakır, bu durumdan rahatsız oldu.

Sarıçakır, Yakan’ın yanına giderek tezgahını kaldırmasını isteyince tartışma çıktı. Mesut Sarıçakır’ın ağabeyi Sinan Sarıçakır da olay yerine gelince tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sağ kolundan bıçakla yaralanan Yakan, belinden çıkarttığı tabancayı Sarıçakır kardeşlere doğrultup peş peşe ateş etti. Sarıçakır kardeşler kanlar içerisinde yere yığılırken, Yakan ise tezgahını bırakıp yanındaki Bedri A. (29) ile birlikte otomobille kaçtı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, başından ağır yaralanan Mesut Sarıçakır ile ağabeyi Sinan Sarıçakır’ı, ilk müdahalelerinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen Yakan ile Bedri A., saklandıkları evlere yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Emniyete götürülen Yakup Yakan ifadesinde, Mesut Sarıçakır’ın tezgahını kaldırması için tehditte bulunduğunu ve hakaret ettiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yakup Yakan tutuklanırken, Bedri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mesut Sarıçakır’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

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