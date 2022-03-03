Şiddetli kar hayatı olumsuz etkiliyor! Erzurum’da göz gözü görmüyor

Erzurum’da akşam saatlerinde bastıran şiddetli kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli tipi nedeniyle trafik olumsuz etkileniyor, vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte güçlük geçiyor.

Orhan BOZKURT

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yapılan uyarı sonrası akşam saatlerinde kent genelinde şiddetli kar fırtınası etkili olmaya başladı.

Yoğun kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekerken şehir içi trafik de olumsuz yönde etkilendi.

Vatandaşlar daha önce bu mevsimde böyle bir yağışla ve fırtınayla karşılaşmadıklarını ifade ederken yoğun kar yağışı sonrası belediye ve karayolları ekipleri kısa sürede kar küreme çalışmalarına başladı. Şiddetli kar fırtınasının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Erzurum-Bingöl karayolunda sis nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.