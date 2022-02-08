Abone Ol

Şiddetli lodos trafik levhalarını devirdi! Yol kapandı

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli lodos trafik levhalarını devrilmesine neden oldu. Devrilen trafik levhaları nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapandı.

Yayınlanma: 09:18 - 08 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle trafik levhası devrildi.

Yolun bir kısmı devrilen levha yüzünden kapandı. Trafik levhası ekipler tarafından yoldan kaldırılmasının ardından yolun kapanan kısmı trafiğe açıldı.

Elektrik sıkıntısı yaşayan Isparta'yı yoğun kar yağışı ve şiddetli lodos bekliyor İlginizi Çekebilir Elektrik sıkıntısı yaşayan Isparta'yı yoğun kar yağışı ve şiddetli lodos bekliyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster