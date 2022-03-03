Abone Ol

Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp

Eskişehir'de, 6 gün önce arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından sigara almak için çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Göktuğ Certel (51) aranıyor.

Yayınlanma: 16:00 - 03 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta, 26 Şubat’ta, arkadaşlarıyla eğlence mekanına giden Göktuğ Certel, marketten sigara almak için dışarı çıktı.

Mekana geri dönmeyen evine de gitmeyen Certel’in yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden Göktuğ Certel’i en son Eskişehir-Mihalgazi kara yolunda yürürken tespit etti.

Polis, jandarma, AFAD, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ve İHH Arama Kurtarma ekipleri, bu bölgede arama çalışması başlattı. Eğitimli köpekler ile dron da kullanılan çalışmalarda şu ana kadar sonuç alınamadı. Göktuğ Certel’i arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

Doktor kontrolüne gitti, 6 gündür kayıp İlginizi Çekebilir Doktor kontrolüne gitti, 6 gündür kayıp

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AFAD Bursa doktor Eskişehir Haber Polis sigara