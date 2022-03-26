Sigara izmariti lüks yatı kullanılamaz hale getirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde atılan bir sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında yaklaşık 300 bin dolarlık yat kullanılamaz hale geldi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde bu sabaha karşı meydana gelen olayda karadaki bir tekne yapım atölyesi önünde bulunan yaklaşık 300 bin dolarlık yat, iddiaya göre atılan sigara izmariti nedeniyle yanmaya başladı.

Gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Yangın sırasında teknede bulunan tiner ve boya kutularının patlaması korku ve heyecan yaşanmasına neden oldu.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası yangın çevredeki teknelere sıçramadan söndürüldü. Büyük bir bölümü yanan yat kullanılamaz hale gelirken, polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.