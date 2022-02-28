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Silah ve telsizle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de motosikletli polisler tarafından yakalanan ve üzerinde silah ile telsiz bulunan şahıs tutuklandı.

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Silah ve telsizle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerince Tepebaşı ilçesinde şüpheli bir şahıs yakalandı.

Şüpheli T.G.'nin yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet mermi ile 1 adet el telsizi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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