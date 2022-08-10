Silahını temizlerken eşini vurdu iddiası

İstanbul Arnavutköy'de itfaiye eri Abdüllatif Demircan'ın (61) temizliğini yaptığı silahının ateş alması sonucu eşi Zeynep Demircan'ın ölümüne neden olduğu iddia edildi.

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Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdüllatif Demircan odada ruhsatlı silahını temizlemeye başladı.

Zeynep Demircan ise bu sırada koltukta el işi yapıyordu. Temizliği yapıldığı sırada kazayla silahtan çıkan kurşun Zeynep Demircan’a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Zeynep Demircan yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Zeynep Demircan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdüllatif Demircan ise olay sonrası gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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