Silahlar çekildi, ortalık karıştı! Ölüler ve yaralı var

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, akşam saatlerinde yeni adliye sarayı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Tartışmanın büyümesiyle taraflar silahlarına davrandı. Kavgada S.G. olay yerinde, R.T. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, K.T. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralı K.T. ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İlginizi Çekebilir İstanbul'da sokak ortasında silahlı kavga