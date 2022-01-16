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Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Çok sayıda yaralı var

Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, olaya karışan 2 şüpheli yakalandı. 

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Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Çok sayıda yaralı var

Olay Cuma Mahallesi 203 sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu saçmaların isabet ettiği 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu olay daha büyümeden önlendi. Yaralanan 8 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir pompalı tüfeğin ele geçirildiği olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. DHA

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