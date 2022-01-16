Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Çok sayıda yaralı var

Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, olaya karışan 2 şüpheli yakalandı.

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Olay Cuma Mahallesi 203 sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu saçmaların isabet ettiği 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu olay daha büyümeden önlendi. Yaralanan 8 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir pompalı tüfeğin ele geçirildiği olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. DHA

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