Şile’de feci kaza: İki araca çarparak takla attı

İstanbul'da Şile Otoyolu Çamlık mevkiinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, iki araca çarparak takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü ve diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, saat 18.50 sıralarında Şile Otoyolu Çamlık mevkii, Ümraniye istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aşırı süratli ve makas atarak ilerlediği iddia edilen Muhammet A. idaresindeki 34 KY 5523 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Özge T. idaresindeki 34 LSU 43 otomobile ve başka bir araca daha çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Muhammet A.’nın kullandığı otomobil bariyerle çarpıp takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü ve diğer otomobilin sürücüsü Özge T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza sebebiyle Şile Otoyolu her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazanın görgü tanıkları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araçların çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA

İlginizi Çekebilir Kazakistan'daki protestolarda can kaybı arttı