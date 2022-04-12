Abone Ol

Sinop’ta fırtınada çilek serası yıkıldı! 400 bin TL’lik zarar oluştu

Sinop’ta fırtına şeklinde esen kuvvetli rüzgar çilek serasını uçurdu, bir evde de baca yangınına neden oldu.

Yayınlanma: 16:18 - 12 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sinop’ta fırtınada çilek serası yıkıldı! 400 bin TL’lik zarar oluştu

Sinop'ta etkili olan fırtına nedeniyle Osmaniye köyü Tosunbey Mahallesi’nde Merhum Kazım Yılmazer'e ait evde baca yangını meydana geldi. Yangın sebebiyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, çıkan yangın Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

400 BİN TL’LİK ZARAR OLUŞTU 

Mertoğlu köyünde Ümit Çekirdek'e ait çilek seraları da fırtınadan zarar gördü. Şiddetli fırtına nedeniyle seraların naylonları yerinden söküldü. Kurduğu serada topraksız tarım yöntemiyle çilek yetiştiren çiftçi Ümit Çekirdek, yaptığı konuşmada fırtınanın aniden bastırdığını ve seraları kontrol edemediklerini belirterek ifade ederek, “Fırtınadan dolayı zararımız büyük. Hasar ağır. 10 gün önce seramızın naylonlarını yenilemiştik. Bir dönümlük yerimiz hasar gördü. Zararımız 400 bin TL” dedi. (İHA)

Hortum vurdu, seralar yerle bir oldu İlginizi Çekebilir Hortum vurdu, seralar yerle bir oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Mersin Osmaniye Sinop yangın