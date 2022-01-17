Şırnak’ta kaçakçılık operasyonlarında 81 gözaltı

Şırnak'ta, jandarma ile polis ekiplerinin düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 81 kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı’nda 10-16 Ocak’ta kaçakçılık ve asayiş olaylarıyla ilgili operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 22,19 gram eroin, 12,08 gram esrar, 9,95 gram metamfetamin, 1,36 gram kokain, 1 bong düzeneği, 13 bin 739 paket kaçak sigara, 1769 litre kaçak akaryakıt, 200 puro, 150 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 27 emtia, 20 elektronik sigara tütünü, 16 şişe içki, 9 cep telefonu ve 47 sahte para ele geçirildi.

Operasyonlarda 63’ü kaçakçılık, 18’i ise asayiş suçlarından olmak üzere toplam 81 şüpheli gözaltına alındı. DHA

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