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Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. 

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Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon

Alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri tarafından 25 Nisan – 01 Mayıs 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı’nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1,94 gram esrar, 0,76 gram metamfetamin, 0,29 gram eroin, 1 adet bong düzeneği, 7 bin 356 paket kaçak sigara ve 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 29'ü kaçakçılık, 22'si asayiş ve 4'ü ise terör suçundan olmak üzere toplam 55 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

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