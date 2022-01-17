Haberler - Günün İçinden

Şırnak’taki terör operasyonlarında 11 tutuklama

Şırnak'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11i, mahkemece tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Şırnak’taki terör operasyonlarında 11 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı terörle mücadele ekipleri, 10-16 Ocak’ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 31 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 31 şüpheliden 20’si, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11’i de tutuklandı. DHA

Van'da terör operasyonu İlginizi Çekebilir Van'da terör operasyonu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet FETÖ PKK Şırnak Terör Van