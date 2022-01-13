Sivas’ta banka müdürüne ‘2,5 milyon dolar zimmet’ gözaltısı

Sivas'ta özel bir bankanın şube müdürü, müşteri hesaplarından zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

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Sivas’ta bir bankanın müşterileri, hesaplarındaki paraların eksildiği gerekçesiyle şubeye başvurdu. Bunun üzerine banka tarafından olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Müşteri hesaplarındaki paraların bankanın 2 şubesinin müdürlüğünü yapan B.T. tarafından çekildiği ileri sürüldü.

Bunun üzerine durum polise iletildi. Polis ekipleri bankanın 5 müşterisinin hesaplarından yaklaşık 2,5 milyon dolar çektiği iddia edilen B.T.’yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan B.T. hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturma sürüyor. DHA

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