Sivil jandarmayız dediler, gerçek jandarmaya yakalandılar

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kendilerini sivil jandarma olarak tanıtan kişiler yaşlı kadının altınlarını alarak kayıplara karıştı. Altın dolandırıcıları jandarmanın takibi sonucu Denizli'de yakalandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde N.Ü. isimli yaşlı kadının evini telefon ile arayarak, ardından da evine gelerek kendilerini sivil jandarma olarak tanıtan kişiler N.Ü.’ye ait 5 altın bilezik,5 gram altın ve 5 adet Cumhuriyet altınını alarak kayıplara karıştılar.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Dolandırıldığını anlayan N.Ü.'ün jandarmaya suç duyurusu ile ortaya çıkan olayın ardından yapılan takip sonucu yaşlı kadının altınlarını çalan O.N.S., A.K. ve Z.E. isimli kişiler Denizli’de yapılan operasyon ile yakalanarak Muğla'ya getirildi. İfadelerinin alınmasından sonra adliyeye sevk edilen O.N.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K. ve Z.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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