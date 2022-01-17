Snowboard yaparken kaybolan tatilci, ‘acil çağrı’ butonuna basınca bulundu

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, snowboard yaptığı sırada pistten çıkarak kaybolan tatilci, jandarmanın ormana yerleştirdiği acil çağrı butonuna basarak yardım istedi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, tatilciye ulaşarak alıp, oteline bıraktı.

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Bolu’nun kayak merkezi olan, 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’ya tatile gelen Sakir Ç., dün öğle saatlerinde, snowboard yaptığı sırada pistten çıktı. Şakir Ç., dönüş yolunu bulamayarak ormanda kayboldu.

Şakir Ç., Ramazanbeyderesi mevkisinde, jandarma tarafından ormanda çam ağaçlarına yerleştirilen acil çağrı butonunu fark ederek, bastı. Yardım çağrısı üzerine Kartalkaya JAK timi, hızla bölgeye giderek, dronla arama yaptı.

Yeri havadan tespit edilen tatilci, ekipler tarafından kurtarıldı. Şakir Ç., jandarma aracıyla konakladığı otele bırakılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)