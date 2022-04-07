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Sobadan zehirlenen anne ve 8 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen mevsimlik tarım işçisi Hülya Ö. (36) ile 8 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

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Sobadan zehirlenen anne ve 8 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Tepebaşı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesinde çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi Hülya Ö. ile çocukları Nurperi Ö. (8), Yusuf Ö.(15), Gülseren Ö.(10), Hazal Ö. (9), Bahar Ö. (17), Resul Ö. (4), Birgül Ö. (12) ve Songül Ö.(14), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Rahatsızlanan anne ve çocukları, saat 02.30 sıralarında çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı lik müdahalenin ardından şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (DHA)

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