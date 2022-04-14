Söğütlüçeşme projesiyle ilgili açıklama: AVM yapılmayacak

Kadıköy Söğütlüçeşme'deki Gar bölgesinde yapılması planlanan projeyle ilgili Akfen Gayrimenkul'den açıklama geldi. Şirketin, KAP'a yaptığı açıklamada, "Bu alana kesinlikle bir alışveriş merkezi (AVM) yapılmayacaktır" denildi.

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Kadıköy Söğütlüçeşme’de yapılması planlanan projeye dair Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında haberleştirildiği şekliyle, iştirakimiz Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş. çatısı altında hayata geçirilecek Söğütlüçeşme Projesi kapsamında bölgeye bir alışveriş merkezi (AVM) yapılacağı iddiaları ve bu haberlerde kullanılan eski projeye ait fotoğraflar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu alana kesinlikle bir alışveriş merkezi (AVM) yapılmayacaktır.

* Söğütlüçeşme Tren İstasyonu’nu, seferler açısından ihtiyacı olan Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü’nü sağlamanın yanı sıra açık hava kültür, sanat ve yiyecek-içecek merkezi haline getirmeyi planladığımız projeye yönelik çalışmalarımız sürmektedir.

* Şirketimiz proje ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda farklı uluslararası işletme markaları ile imzaladığı gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde potansiyel işbirliklerini görüşmeye devam etmektedir.

* Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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