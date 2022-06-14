Sokak köpeği, sırtından ısırdığı çocuğu yüz üstü sürükledi

Kastamonu’nun Araç ilçesinde sokak köpeği, sırtından ısırdığı çocuğu bir süre yüz üstü sürükledi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

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Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde yaşayan 3 yaşındaki Muhammed Musab Aşık'ı çevrede başıboş gezinen sokak köpeği ısırdı. Aşık'ı sırt bölgesinden ısıran köpek, bir süre yerde sürükledi. Çocuğu çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralanan 3 yaşındaki Muhammed Aşık, Araç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun yüz bölgesinde sürüklenmeden ötürü derin çizikler oluştu.

Araç'ın Çay Mahallesi Muhtarı Musa Soydan, 3 yaşındaki bir çocuğu sokak köpeğinin sırt bölgesinden ısırarak yüz üstü sürüklediğini ve bu sebepten ötürü çocuğun yaralandığını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde de çocuklarımıza köpekler saldırmıştı. Bir çocuğumuzun yüzü parçalanmıştı. Şimdi yine bir çocuğumuzu köpek ısırdı.

Her hafta neredeyse bir çocuğumuzu köpek ısırıyor. Çocuklarımız sokağa çıkamaz oldu. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Bu sorumsuzluğun sebebinin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Çocukların hatta ailelerinin psikolojisi bozuldu.

Yetkililerden ve sorumlulardan bu konuda acil çözüm bekliyoruz. Sokaklarımız köpeklerle dolu ve saldırganlar. Birinin canına kast etmeden çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi. (İHA)

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