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Sokak ortasında husumetlilerine kurşun yağdırdı: 3 yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 09:36 - 15 Haziran 2022 Güncellenme:
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Fatih Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Taraflardan birinin silah çekmesi üzerine diğer grup hızla kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu hasımlarını yakalayan taraf ateş etmeye başladı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. (İHA)

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