Sokakta ‘gözlerim’ diye bağırdıktan sonra ölen kişinin evinde sahte içki bulundu

Esenyurt'ta yaşadığı evin sokağında 'gözlerim' diye bağırdıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden İbrahim Ersözlü'nün evinde yapılan aramalarda sahte içki bulunduğu öğrenildi.

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Olay, Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın bodrum katında yaşayan İbrahim Ersözlü, sokağa çıkarak yardım istedi. “Gözlerim” diyerek bağıran Ersözlü’nün yardımına komşuları yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sokak ortasında fenalaşan Ersözlü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Ersözlü’nün ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, Ersözlü’nün evine girdi. Evde yapılan aramalarda sahte içki şişeleri bulunduğu öğrenildi. Savcı incelemesinin ardından Ersözlü’nün cenazesi kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Yaşanan olayı anlatan sokak sakinlerinden Cihan Temizer, “‘Gözlerim, gözlerim’ diye bağırıyordu. Kaldırmayı denedim, bir türlü kaldıramadım. Alt katta oturduğunu, içkiden dolayı olduğunu söylediler” dedi.

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