Şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi

Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti.

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Bursa’nın Gürsu ilçesinde bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor.

Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüphelendi.

Mobil ekip aracına alınarak zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı.

Dilenen kadına idari para cezası kesilirken üzerinden çıkan 26 bin 300 lira çıkan paraya Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla el konuldu.